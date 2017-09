Amir overgebracht naar UMCG

Amir is overgebracht naar het UMCG (foto: RTV Drenthe)

BEDUM - Het 10-jarige Afghaanse jongetje Amir is vanmiddag met spoed van een zorginstelling in Bedum naar het UMCG in Groningen gebracht. Het is onduidelijk of zijn ouders bij hem in het ziekenhuis zijn.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had vandaag aangeboden de reiskosten te betalen voor de ouders van Amir, die in het asielzoekerscentrum in Emmen wonen.



Volgens Marianne Bathoorn uit Emmen, die opkomt voor de belangen van de ernstig zieke jongen en zijn ouders, was dat te laat. "Amir kan niet zonder zijn ouders en hier waren we allemaal al bang voor. Zijn vader zei de vorige keer al dat Amir er niet goed uit zag en nu is het te laat voor het kereltje. Zijn ouders zorgden 24 uur per dag voor hem. Ze verschonen hem wel twintig keer per dag. Dat kan niet in de zorg."



De rechter besliste donderdag dat Amir in de zorginstelling in Bedum moet blijven totdat de zorg voor de jongen voldoende is gegarandeerd. De kinderbescherming heeft hem op 7 september uit huis geplaatst.