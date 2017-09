Gevangenis Norgerhaven was niet eerder zo internationaal

Zes verschillende gevangenissen doen mee (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Ex-gedetineerden uit Ierland wonnen het voetbaltoernooi (foto: René Hut)

VEENHUIZEN - Voetbalteams uit Duitsland, Ierland en Nederland streken vandaag neer bij gevangenis Norgerhaven voor de tweede editie van een internationaal voetbaltoernooi. Twaalf teams bestaande uit gedetineerden, ex-gedetineerden en oud-profvoetballers speelden tegen elkaar.

Geschreven door Marjolein Knol

"Ja, ik keek hier echt wel naar uit", zegt Danny. Hij is de aanvoerder van het voetbalteam van DJI Esserheem. Vijf weken geleden ontstond het team. De jongens mogen elke zondag voetballen op het terrein, maar een vast team is er niet. Dus ze moesten ineens nog hard trainen.



"Dit is wel heel bijzonder, ja", zegt de aanvoerder. "Dat je de kans krijgt om te voetballen en ook nog een uitstapje uit je eigen PI." Lang niet elke voetballer mag dan ook mee doen aan het toernooi. Zo moet een gedetineerde - naast een goede voetballer - ook drugsvrij zijn en goed gedrag hebben getoond.



​Volgens directeur van PI Veenhuizen Anne-Marie de Groot stimuleert het voetballen de gedetineerden om goed terug te integreren in de maatschappij. "Dit is een beloning voor ze. Alle dagen moeten de gevangenen laten zien dat ze goed willen integreren door scholing, sport of anders omgaan met familie. Zo'n dag als vandaag is dan heel nuttig en waardevol."



De gedetineerden worden nog eens extra gestimuleerd om te sporten en goed gedrag te laten zien, doordat bekende oud-profvoetballers meespelen. Zo ook Glenn Helder, die zelf ook in de gevangenis heeft gezeten. "Zo'n dag als vandaag is alleen maar goed", zegt Helder.



"Als je iedereen wegstopt in gevangenissen, dan kan het ook de andere kant op gaan als er niets gedaan wordt. Als zoiets als vandaag dan helpt, dan sta ik er zeker achter."



De zes verschillende gevangenissen die vandaag mee doen met het voetbaltoernooi hopen in de toekomst meer met elkaar samen te werken.