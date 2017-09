Wakker Emmen: Gemeente moet geen geld steken in WK wielrennen

EMMEN - De gemeente Emmen moet geen geld steken in de organisatie van het WK wielrennen in 2023. Dat vindt de fractie van Wakker Emmen

Raadslid Hendrikus Velzing van Wakker Emmen ziet het totaal 'niet zitten' dat Noord-Nederland het WK wielrennen in 2023 wil organiseren"Dit wordt weer een miljoenenproject en verspilling van overheidsgeld. We kennen genoeg voorbeelden waarbij het organiseren van grote wielerwedstrijden miljoenen euro's kost. Geld dat beter geïnvesteerd kan worden in breedtesport en de sportinfrastructuur van de gemeente Emmen", aldus Velzing.