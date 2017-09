Oranje volleybalvrouwen behalen zege in eerste EK wedstrijd

Beilense Laura Dijkema in Oranje (foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters zijn het EK in Azerbeidzjan begonnen met een zege. Oranje worstelde slechts één set met België: 3-1 (23-25 25-12 25-21 25-14).

De nummer twee van de vorige Europese eindronde stuit zaterdag op het sterke Servië en sluit de poule zondag af met een wedstrijd tegen Tsjechië. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinale. De nummers twee en drie krijgen een herkansing in een tussenronde. Ook Servië voldeed aan de verwachtingen en klopte vrijdag Tsjechië: 3-0.



Het was in de eerste set een beetje zoeken voor Oranje. Zonder de geblesseerde Robin de Kruijf ging er aanvankelijk veel mis in Ganja, de tweede stad van Azerbeidzjan. De ploeg waarin de Beilense Laura Dijkema speelt keek al snel tegen een achterstand van 16-11 aan. Nederland knokte zich nog wel naar een voorsprong (21-20) maar moest de set toch aan België laten.



De Nederlandse ploeg herstelde zich in de tweede set, die ruim gewonnen werd: 25-12. Ook in de derde en vierde set was het krachtsverschil tussen beide ploegen groot. De Kruijf bekeek het duel vanaf de zijkant met een ingepakte enkel, die ze op een training had geblesseerd. Het is nog onduidelijk wanneer ze weer in actie kan komen.