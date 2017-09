Meepraten in Cassata: Het is terecht dat leraren staken voor beter onderwijs, ook al gaan de scholen dicht

ASSEN - Het is terecht dat leraren staken voor beter onderwijs, ook al gaan de basisscholen een dag dicht.

Dat is de stelling waarover u morgenmiddag kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.Op 5 oktober is er een landelijke stakingsdag van het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ze zijn de hoge werkdruk zat, willen kleinere klassen en meer salaris. Daarom gaan ze demonstreren in Den Haag.Eén op de vier leerkrachten loopt rond met burn-out-klachten, en dat is hoger dan in andere beroepsgroepen. Ook zijn er te weinig leerkrachten, waardoor sommige scholen maar moeilijk personeel kunnen vinden. En als er een griepgolf is, moeten kinderen zelfs naar huis gestuurd worden, wegens gebrek aan vervanging.Het vak van onderwijzer moet aantrekkelijker worden, want door de lage salarissen in het basisonderwijs is er te weinig instroom van nieuwe leerkachten. Zo wordt in 2020 een tekort van 4000 onderwijzers verwacht, en in 2025 zelfs 10.000.Op Prinsjesdag is het basisonderwijs 270 miljoen extra toegezegd. Maar volgens de onderwijsbonden is dat veel te weinig. Ze eisen 1,4 miljard extra: 500 miljoen om de werkdruk te verlagen en 900 miljoen voor betere salarissen zodat het vak van onderwijzer weer aantrekkelijk wordt.Dat met de staking op 5 oktober vooral kinderen de dupe zijn, omdat ze die dag niet naar school kunnen, moet volgens het onderwijsveld voor lief worden genomen. "Het is in het belang van diezelfde kinderen, want het gaat om beter onderwijs", is de reactie. "En als er niks verbetert, zijn zij straks echt de dupe."Cassata praat morgenmiddag na 12.00 uur over de problemen binnen het onderwijs, en de keuze voor een stakingsdag als actiemiddel. Te gast zijn Hayo Bohlken van de Onderwijsbond AOb, bestuurder Paul Moltmaker van de overkoepelende onderwijsorganisatie Plateau in Assen, en onderwijzeres Marieke Nijboer van christelijke basisschool De Fontein in Sleen, ook coördinator van PO in Actie.U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of twitter@rtvdrenthe.nl