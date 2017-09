FC Emmen vergeet trekker over te halen: weer gelijk

FC Emmen wint weer niet (Foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - Nog steeds ongeslagen, maar inmiddels wordt dat toch wel een beetje vervelend voor FC Emmen want voor de vijfde keer op rij kwam de Drentse club niet verder dan een gelijkspel. Tegen Go Ahead Eagles werd het 0-0.

De mannen van Dick Lukkien revancheerden zich voetballend gezien uitstekend voor het teleurstellende bekerduel tegen NEC (1-3 nederlaag) afgelopen dinsdag, maar vergat het belangrijkste: scoren.



Emmen kreeg in totaal acht kansen om de zege te pakken, maar wonder boven wonder bleef de 0 op het scorebord.



Door het gelijke spel heeft Emmen inmiddels 8 punten uit 6 duels. Daarmee blijft de ploeg op de negende plaats staan. Jong Ajax is koploper met 13 uit 5 en Fortuna Sittard heeft 13 uit 6.