Politie voorkomt vechtpartij tussen hooligans in Zwolle

ZWOLLE - Met de aanhouding van 46 aanhangers van Go Ahead Eagles heeft de politie in Zwolle naar eigen zeggen gisteravond een confrontatie tussen hooligans voorkomen.

De politie had sterke aanwijzingen dat er een confrontatie met supporters van PEC Zwolle ophanden was en was massaal uitgerukt naar het station in Zwolle. Daar kwamen de Go Ahead-supporters aan na een uitwedstrijd van hun club in Emmen.Maar in plaats van over te stappen op de trein naar Deventer, zochten de Deventenaren de uitgang op, die was afgegrendeld door mobiele eenheid, hondengeleiders en politieagenten.De ME dreef de hooligans in de klaarstaande trein naar Deventer, waar ze direct allerlei vernielingen aanrichtten. In totaal werden 46 mannen aangehouden in de leeftijd van 17 tot 45 jaar. Het treinverkeer van en naar Zwolle lag als gevolg van het incident enige tijd stil op last van de politie.Tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles heerst een jarenlange voetbal-rivaliteit. Een wedstrijd tussen beide Overijsselse clubs wordt ook wel IJsselderby genoemd.