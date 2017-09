Twintig supporters Go Ahead Eagles opgepakt op station Zwolle

In Zwolle werden 20 supporters van Go Ahead Eagles opgepakt vanwege vernielingen in een trein (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

De supporters van Go Ahead Eagles in het uitvak bij FC Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft gisteravond op het station van Zwolle twintig supporters van Go Ahead Eagles uit Deventer aangehouden. Ze worden verdacht van het aanrichten van vernielingen in de trein waarin ze werden vervoerd vanuit Emmen, waar de club gisteren speelde.

De supporters van Go Ahead waren onderweg naar huis toen ze in Zwolle werden opgewacht door een groep supporters van PEC Zwolle.De politie wist een confrontatie tussen de supportersgroepen te voorkomen. Het treinverkeer van en naar Zwolle lag als gevolg van het incident enige tijd stil op last van de politie. Op sociale media delen mensen foto's van agenten die supporters in de boeien slaan.Tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles heerst een jarenlange voetbal-rivaliteit. Een wedstrijd tussen beide Overijsselse clubs wordt ook wel IJsselderby genoemd.