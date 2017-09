Dick Lukkien: Er had er wel één in gemogen

VOETBAL - Hij had zijn spelers gevraagd zich te revancheren voor de zwakke wedstrijd van afgelopen dinsdag in de beker tegen NEC. Dat lukte, zonder enige twijfel, in het thuisduel van FC Emmen tegen Go Ahead Eagles. Maar het is duidelijk wat trainer Dick Lukkien zijn spelersgroep de volgende keer gaat vragen: scoren!

"Van alle kansen die we hebben gehad, had er wel één in gemogen", aldus Lukkien. "Maar ik weet zeker dat we een keer goals gaan afdwingen als we zo spelen. Buitenkantje paal wordt een keer binnenkant paal. Dat kan niet anders."Toch was het niet alleen pech in de afronding. Ook de overtuiging miste een paar keer en tot drie keer toe kwam eigenlijk de 'verkeerde' speler in scoringspositie zoals voor rust Michael Chacon tot twee keer toe en ook Hilal Ben Moussa, uitgerekend de spelers die het vooral moeten hebben van controle en voetbal op het middenveld in plaats van het eindstation zijn van een aanval in de vijandelijke zestien."Ik had gewoon moeten scoren", aldus Alexander Bannink die de absolute uitblinker was. Met name voor rust was de aanvallende middenvelder ongrijpbaar en dook hij twee keer alleen op voor Stevens, de keeper van Go Ahead Eagles. Zijn eerst poging ging over en zijn tweede werd gepareerd door de doelman. "En ook na rust had ik het beter moeten doen met die kans die ik kreeg, al ben ik verder zeer tevreden over mezelf en ook over het hele elftal."Verdediger Josima Lima mocht plotseling toch starten in de basis omdat in de warming-up bleek dat Jeroen Veldmate nog teveel hinder had van zijn hamstringblessure. Lima, afgelopen dinsdag nog de schlemiel tegen NEC, kon terugkijken op een prima duel. "ik ben er ook zeer blij mee. Gelukkig kon ik me snel revancheren. Of ik me er lang druk over heb gemaakt? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ga al zolang mee dat ik besef dat dit kan gebeuren. Ik heb de knop omgezet en me gericht op vanavond."Na zes duels is Emmen nog alitjd zonder nederlaag, al telt een punt voor een gelijkspel niet echt hard aan. "Toch zegt me dat wel iets", aldus Lima. "Het klinkt gek, maar ik heb liever de ongeslagen status dan bijvoorbeel drie keer winnen en drie keer verliezen. Ja, je hebt dan weliswaar een punt meer, maar het is ook veel wisselvalliger. Ik denk dat dit veel meer vertrouwen geeft. Organisatorisch staan we goed. Het enige wat we nu nog moeten verbeteren is het afronden."Natuurlijk kan en mag hij zich er niet achter verschuilen, maar het is duidelijk dat het vervelend is dat Emmen het in deze fase moet stellen zonder spitsen Mario Bilate en Michiel Hemmen. "Natuurlijk heb ik ze er het liefst bij, maar ook Cas Peters en Alexander Bannink kunnen makkelijk scoren... Nee, helaas vandaag niet."