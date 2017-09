Auto belandt in sloot in Een: bestuurder gaat ervandoor

De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter) De hulpdiensten waren aanwezig, maar er bleek niemand in de auto te zitten (foto: Persbureau Meter)

EEN - Op de Schansweg in Een is vannacht een auto in de sloot terechtgekomen.

Toen de politie en de brandweer op de plek van het ongeluk waren, bleek er niemand meer in de auto te zitten. De bestuurder was ervandoor gegaan.



Hoe de auto in de sloot belandde, is nog niet bekend.