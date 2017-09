Nieuwste Formule 1-wagens misschien volgend jaar te zien op TT Circuit

FORMULE 1 - Het zou zomaar eens kunnen dat de nieuwste Formule 1-wagens volgend jaar te zien zijn tijdens de Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen.

De afgelopen jaren werden de demonstraties vooral gedaan met oude bolides uit 2012. In augustus werden tijdens de Gamma Racing Day geen wagens van dit jaar gebruikt, omdat de FIA dat niet toestond. Maar de autosportfederatie heeft die regels nu versoepeld.Vanaf volgend jaar mogen Formule 1-teams ook met auto's uit 2017 of 2018 meedoen aan demonstraties, zolang ze niet meer dan vijftien kilometer afleggen. Ook blijft de regel van kracht dat de demonstratie niet op een circuit is waar Formule 1-wagens officieel mogen rijden. Grote publiekstrekker tijdens de Gamma Racing Day van dit jaar was onder meer Formule 1-coureur Nico Hülkenberg. Het jaar daarvoor trok er een recordaantal bezoekers naar het circuit, omdat Max Verstappen toen een demonstratie gaf.