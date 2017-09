Azc's in Drenthe gooien vandaag de deuren open

ASSEN - De vijf Drentse asielzoekerscentra houden vandaag een open dag. In Assen, Emmen, Hoogeveen, Zweeloo en Veenhuizen gaan de deuren van de azc's vanmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur open. "We willen graag laten zien hoe de asielzoekers wonen", zegt unitmanager Henk Wolthof van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

"Er gingen altijd zoveel geruchten rond dat ze in luxe paradijzen wonen en de hele dag niks hoeven te doen", vervolgt hij. "Maar ze wonen hier heel sober. Natuurlijk wel volgens de eisen, maar het zijn zeker geen luxe hotels."Ook hebben asielzoekers volgens de COA-manager tegenwoordig een betere dagbesteding. "Ze zitten niet meer zoals vroeger de hele dag een beetje te lanterfanten. Er worden lesprogramma's aangeboden en ze kunnen wat werk verzetten op een azc. Dat willen we bekender maken bij de mensen", aldus Wolthof.Volgens Wolthof vinden de meeste azc-bewoners het leuk als mensen een kijkje komen nemen. "Ze vinden het leuk om iets van hun eigen cultuur te laten zien, bijvoorbeeld door muziek te maken of hapjes te bereiden. Heel veel bewoners zijn nadrukkelijk aanwezig en helpen ons ook met de organisatie." Vorig jaar kwamen er zo'n vierduizend bezoekers naar de Drentse azc's tijdens de landelijke open dag. "Daar hopen we vandaag ook op. Als mensen geweest zijn zeggen ze vaak: 'Goh, dit is heel anders dan ik had gedacht'", geeft Wolthof aan.De asielzoekerscentra in Drenthe kunnen ieder zo'n vijfhonderd tot duizend vluchtelingen opvangen. "We hebben overal bewust een wat lagere bezetting", legt Wolthof uit. "Als we ineens weer groeien moeten we plekken achter de hand hebben, zodat we niet overvallen worden en ineens weer in die sporthallen moeten."Zo is er in Assen plek voor duizend mensen, maar zitten er nu vijfhonderd. "Dat geldt ook voor Hoogeveen. In Emmen hebben we plek voor zeshonderd, maar daar zitten vierhonderd asielzoekers. Zweeloo idem dito en dan hebben we Veenhuizen nog."