Shakespeare Theater Diever breekt records met De Getemde Feeks

DIEVER - Bijna 25.000 kaarten gingen er dit seizoen over de toonbank voor de voorstelling van het stuk De Getemde Feeks in het Shakespeare Theater in Diever.

Dat is ruim duizend meer dan vorig jaar, zegt artistiek leider Jack Nieborg. "Vorig jaar hebben we ook al records gebroken. Misschien zitten we nu wel op meer dan 25.000 verkochte kaarten, maar dat moeten we nog even bekijken. We zitten nu wel aan onze top hoor."De laatste voorstelling van De Getemde Feeks werd gisteravond opgevoerd. "Dat is altijd een beetje dubbel. De voorstelling is nu weg, het is er niet meer. Niemand kan het meer zien", aldus de regisseur.Het bijzondere aan die uitvoering was dat de hoofdrolspelers van tevoren niet wisten of ze de feeks of de temmer speelden. Dat betekende: twee rollen leren, zowel van de man als van de vrouw. "Dat was een extra soort spanning voor hen."Maar tijdens de laatste uitvoering van het stuk zat de regisseur van het theater met zijn hoofd alweer een beetje bij volgend jaar. Dan gaan de acteurs het stuk King Lear spelen, dat William Shakespeare in 1605 schreef."Dat is een zwaar somber stuk", vertelt Nieborg. "Het gaat over een oude koning die aan het eind van zijn leven alles kwijtraakt."Het is de tweede keer in de 73 jaar dat het Shakespeare Theater bestaat, dat King Lear gespeeld wordt. "We hebben in het verleden laten zien dat we een tragedie ook kunnen hanteren. Richard de Derde was ook een boef en Hamlet was ook een zwaar stuk. We vinden het wel lekker om daar met elkaar de tanden in te zetten."De eerste gesprekken met de vormgever zijn al gevoerd. "We zijn ons al aan het voorbereiden. De spelers kunnen zich vanaf oktober inschrijven. Vanaf december wordt de rolverdeling bekend. We gaan er weer een feestje van maken", lacht de regisseur. De kaartverkoop van de nieuwe voorstelling start in januari.