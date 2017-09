Jaarbeurs van het Noorden viert 65e verjaardag met nieuwe naam

RODEN - Roden staat de komende dagen geheel in het teken van de Rodermarkt. Vast onderdeel tijdens die feestweek is de zogeheten Jaarbeurs van het Noorden.

Voor de organisatie is het een bijzonder jaar, want het is de 65e keer dat de jaarbeurs wordt gehouden. "De Jaarbeurs van het Noorden begon ooit als landbouwbeurs. Dan kon je er bijvoorbeeld trekkers bekijken, of had je het over het voederen van dieren", legt mede-organisator André Brasse uit. "Maar in de loop der jaren is het eigenlijk omgebouwd tot een consumentenbeurs."Eigenlijk mag het evenement niet niet meer de Jaarbeurs van het Noorden worden genoemd. Sinds gisteren heeft de beurs namelijk een nieuwe naam. "We hebben onze nieuwe naam en logo gepresenteerd", zegt Brasse. "De Jaarbeurs van het Noorden heet vanaf nu Noorder Expo. Onder die naam gaan wij de komende jaren verder."Op de beurs zijn allerlei trends te zien op het gebied van onder meer mode, wonen en eten. "En er treden allemaal bands op", vertelt Brassen. "Als je hier een week geleden kwam, dan zag je een leeg grasveld. Nu staat er gewoon een half dorp op het terrein."De Jaarbeurs van het Noorden, of de Noorder Expo, is tot en met dinsdag.