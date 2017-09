Auto's botsen op elkaar op A28 bij Eelde

Het is niet bekend of er gewonden zijn (foto: ANP / Lex van Lieshout)

EELDE - Op de A28 ter hoogte van Eelde zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde bij de afslag naar Groningen Airport Eelde in de richting van Assen. De linkerrijstrook was daarna tijdelijk afgesloten.Een berger heeft de twee auto's afgesleept. Rond 13.30 uur was de rijstrook weer vrijgegeven voor verkeer. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.