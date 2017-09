Witteveen wint landelijke dorpsvernieuwingsprijs

WITTEVEEN - Witteveen heeft de landelijke dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. Het dorp troeft daarmee het Groningse Garnwerd en het Gelderse Beltrum af.

Witteveen wint een geldbedrag van 2.500 euro. Volgens de jury anticipeert Witteveen op toekomstige ontwikkelingen door de basisschool te combineren met de school in het dorp verderop. Daarnaast kreeg de plaatselijke voetbalvereniging een nieuw veld."Het is een actief dorp waar heel mensen bij betrokken zijn, waar de trots voelbaar is en de energie ervan af spat. Het saamhorigheidsgevoel is groot", zo valt in het juryrapport te lezen. De vertegenwoordigers van het dorp laten weten heel blij te zijn met de prijs.Afgelopen mei ontving het dorp de jury van de dorpsvernieuwingsprijs. Witteveen liet zien dat er verschillende initiatieven zijn om jong en oud in het dorp te houden. In de nieuwbouwwijk worden bijvoorbeeld starterswoningen gebouwd en komen er zorgappartementen.