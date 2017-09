Ice World Drenthe stap voor stap bouwen

ASSEN - Niet in één keer het hele ijscomplex bouwen, maar per onderdeel. VolkerWessels wil zo Ice World Drenthe realiseren en nog dit jaar een overeenkomst met Assen sluiten over grondafname bij het TT Circuit.

Volgens wethouder Ruud Wiersema van Assen gaat het om 'modulaire bouw'. "Het project is opgeknipt in verschillende modules. Dan praat je over SnowWorld met onder meer een skihal en een ijsklimwand, over een kunstijshal met ijshockey, shorttrack en kunstrijden, over een 400 meter-baan en over ijskarting. En voor dat onderdeel waarvoor de exploitatie rond is, daarmee gaan ze aan de slag. Dus stap voor stap."Dat de 400 meter ijsbaan uit het ontwerp is geschrapt, daar is volgens Wiersema geen sprake van, zo benadrukte hij zaterdagmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. "We gaan nog steeds uit van een totaalconcept voor het ijs- en skicomplex. Maar het kan zo maar zijn, dat de 400 meter-baan als laatste wordt gerealiseerd."Wiersema wijst op de vijf miljoen aan provinciale subsidie die naar het Hoogeveense ijsbaanplan is gegaan. "Dat is voor een 400 meter-baan. We wachten nu af of het in Hoogeveen ook echt van de grond komt. Het is daar alweer maanden erg stil." Ondertussen worden voor Ice World Drenthe de deelplannen verder uitgewerkt, zegt Wiersema.Behalve Ice World Drenthe, hoopt Wiersema bij het TT Circuit in de Toeristisch Recreatieve Zone ook het aangepaste Factory Outlet Center te realiseren, en TT Plaza, met daarin een casino.Raymond Coronel van OutleTT Assen heeft inmiddels bij Assen een aangepast plan ingediend voor zijn modecomplex, en van TT Plaza ligt er bij de gemeente inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning.TT Plaza is een plan wat al jaren in ontwikkeling is, bij ondernemer Lammert de Wit uit Emmen. TT Plaza is gericht op innovaties in de auto- en motorsport, en zou onder meer showrooms voor auto's en motoren onder één dak krijgen. Het plan is nu uitgebreid met een casino onder dak.De gemeente Assen had jaren geleden hiervoor een casinovergunning verstrekt aan Krijco. Maar tot op heden heeft Krijco niets gerealiseerd bij het Circuit. Die casinovergunning wil TT Plaza nu opnemen in haar pand. Volgens wethouder Wiersema is dat geen probleem. "Krijco heeft daar tot op heden niets gerealiseerd. En we hebben als gemeente Assen ooit besloten dat op twee plekken ruimte is voor gokpaleizen, in de stad en daarbuiten."Ondertussen gebeurt er rond TT World, waar een hotel moet komen, restaurants en ander vermaak, nog weinig. De grond daarvoor aan de noordkant van het TT Circuit is bij verschillende partijen in bezit. De gesprekken die Assen daarmee voerde, hebben tot nu toe weinig opgeleverd, zo zegt Wiersema. "Dat gaat zeer moeizaam", verzucht Wiersema. "Maar als straks de eerste palen de grond ingaan voor het outletcenter en Ice World, zal er meer reuring komen."Wiersema hoopt dat binnen een jaar de eerste paal de grond in kan voor OutleTT Assen. "Ik ga er toch wel een beetje vanuit, dat we die provinciale instemming nu wel zullen krijgen. Het plan is meer recreatief geworden, waarvoor de VVD ook pleitte. En zonder verdere bezwarenprocedures, moet de bouw toch zeker binnen een jaar kunnen starten."