Joanna Doornbos is gouden buur van Drenthe

Joanna Doornbos is gouden buur (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

ASSEN - Een buurvrouw die altijd voor iedereen klaar staat, dingen organiseert in de wijk en mensen helpt als ze het even moeilijk hebben. Dat is de omschrijving van Joanna Doornbos uit de Moezelstraat in Assen. En daarvoor kreeg ze vandaag de Gouden Buur Award.

Geschreven door Ineke Kemper

Joanna zelf is verbaasd. "Ja ik voel me heel vereerd, word er emotioneel van." Ze is blij met de prijs, maar blijft bescheiden. "We doen dit met een heel team, ik krijg hulp en ondersteuning van andere buren. Ik doe dit echt niet alleen."



De award is een intiatief van Nextdoor Nederland. Het bedrijf probeert via een app om buren meer contact met elkaar te laten hebben. Ook de Moezelstraat is aangesloten bij de app.



De moeder van de Moezelstraat

Maar volgens buurvrouw Esther van Riezen heeft Doornbos de prijs dubbel en dwars verdiend. "Ze heeft het zelf niet altijd even makkelijk, je zou zelfs verwachten dat ze zelf wel wat hulp kan gebruiken. Maar toch staat ze altijd voor iedereen klaar, ze is echt de moeder van de Moezelstraat."



"Ik had een paar weken geleden mijn enkel gebroken en toen kreeg ik een berichtje van Joanna: of ik zin had in een kopje soep. En een andere buurvrouw was verward en is opgenomen, Joanna heeft er toen met een aantal vrijwilligers voor gezorgd dat haar huis en tuin netjes bleven." aldus van Riezen.



Burendag

Doornbos kreeg vandaag de award tijdens de nationale burendag. Die werd uiteraard ook gevierd in de Moezelstraat.