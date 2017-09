Titelkandidaat SC Angelslo verslaat Erica’86 met ruime cijfers

Op eigen veld scoorde een vernieuwd SC Angelslo vijf keer (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - SC Angelslo is de missie promotie naar de vierde klasse uitstekend begonnen. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen werd Erica’86 met 5-0 verslagen.

SC Angelslo voetbalt tegenwoordig in de krochten van het amateurvoetbal. Speelde de ploeg nog niet eens zo heel lang geleden in de eerste klasse, tegenwoordig is het vlaggenschip van SC Angelslo veroordeeld tot het spelen van wedstrijden in de vijfde klasse. Vorig seizoen degradeerde de ploeg uit Emmen na een dramatisch verlopen nacompetitie.



Het team dat tegen Erica’86 het veld betrad, zag er heel anders uit, dan de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Maar liefst negen nieuwe spelers verhuisden deze zomer naar de ploeg van trainer André Steenhuis.



Districtsbeker

Dat Angelslo sterker is geworden bleek niet alleen uit het feit dat de ploeg zich plaatste voor de volgende ronde van de districtsbeker, maar uit het goede spel tegen Erica’86. De gasten werden direct onder druk gezet en de thuisploeg kreeg een paar goede kansen. Na een kwartier spelen kreeg Angelslo een strafschop, die onberispelijk door Ali Arslan werd binnengeschoten.



Met een paar uitstekende reddingen hield doelman Jordi Werring Erica’86 in de wedstrijd. Goede kansen waren niet aan de aanvallers van de thuisploeg besteed. Aan de andere kant was Erica’86 aanvoerder Wilco Koopman twee keer dicht bij een treffer, maar twee keer redde doelman Jarno Brands uitstekend. Voor rust werd er niet meer gescoord.



Luli

In de tweede helft was de eerste kans voor Erica’86 en weer was het Koopman die een kans miste. Zijn poging belandde bovenop het doel. Even later was het aan de andere kant wel raak. Arslan verdubbelde met een droog schot de score, 2-0. Nadat amper twee minuten later Gezin Luli de score naar 3-0 had gebracht, was de wedstrijd gespeeld.



Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 5-0 door een treffers van Luli en invaller Frank Roethof.