Amir voorlopig herenigd met zijn ouders

EMMEN - De ouders van het 10-jarige Afghaanse jongetje Amir zijn weer samen met hun zoontje. Ze krijgen hulp van Stichting Liva. Hun zoontje is terminaal ziek en werd door de kinderbescherming uit huis geplaatst.

Het jongetje is sinds gisteren opgenomen in het UMCG in Groningen. De ouders, die in een asielzoekerscentrum in Emmen wonen, krijgen nu hulp van stichting Liva. "De stichting heeft dit opgepakt en stelt alles in het werk om het gezin op korte termijn weer samen te brengen", laat een woordvoerder van de stichting weten.Zo verblijven de ouders vanaf vandaag in het Ronald McDonald Huis vlakbij het UMCG, zodat ze dicht bij Amir zijn. Daarnaast is er vervoer geregeld voor het zusje van Amir, van en naar school. Omdat het eten in ziekenhuizen duur is, wordt ook daarin de helpende hand geboden.Marianne Bathoorn, die de ouders van Amit bijstaat, bevestigd de hulp van Stichting Liva. "We zijn er echt enorm blij mee. De ouders zijn nu al in de Ronald McDonald Huis, en Amir zijn vader slaapt ook bij hem op de kamer in het ziekenhuis." Volgens Bathoorn doet het het zieke jongetje goed om zijn ouders weer bij zich te hebben: "Hij knapt gelijk weer op. Je ziet gewoon aan hem dat dit beter is zo."Hoewel de ouders van Amir nu dus weer de hele dag bij hun zoontje kunnen zijn, is dit een oplossing van tijdelijke aard. Bathoorn: "Zodra Amir weer het ziekenhuis uit mag, gaat hij terug naar de zorginstelling in Bedum en moeten de ouders weer terug naar het azc in Emmen. Dan begint het hele riedeltje weer opnieuw."Stichting Liva is een organisatie die steun biedt aan gezinnen in Nederland met gezondheidsproblemen in de zwangerschap, of gezinnen waarvan het kind een chronische, terminale, levensbedreigende ziekte of een handicap heeft. Naast steun en het regelen en uitpluizen van allerlei zaken helpt de stichting ook regelmatig met betalingen van verblijfskosten, maaltijdbonnen en reiskosten. De stichting is afhankelijk van donaties.