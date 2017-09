Dak van café in Gieterveen in brand

De brand was snel onder controle (foto: Persbureau Meter) Er was veel rook te zien (foto: Van Oost Media)

GIETERVEEN - Het dak van café De Driesprong aan de Broek in Gieterveen stond vanmiddag in brand. Hoewel er geen vlammen zichtbaar waren, was er wel veel rook te zien.

Het vuur zat tussen het plafond en het dak van de kroeg. De brandweer kwam er aan te pas met een hoogwerker en een bluswagen. Met een kettingzaag is een gat in het dak gemaakt om goed te kunnen blussen. De brand was snel onder controle.



Dakleer leggen

Eerder vandaag zou er nieuw dakleer gelegd zijn op het pand. Deze werkzaamheden waren goed afgerond, maar waarschijnlijk heeft er onder het leer iets liggen smeulen. Later is dit verder gaan branden, wat resulteerde in het brandje.



Er zijn geen gewonden gevallen.