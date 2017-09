Drentse euthanasiefilm moet discussie op gang brengen: 'moeilijk om over te praten'

De filmcrew bereidt een scene voor (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ASSEN - Het script lag al een paar jaar op de plank, maar de opnames van de film 'Het is mooi geweest' zijn net begonnen.

Geschreven door Janet Oortwijn

De film, die gaat over een kerngezond bejaard echtpaar dat een eind aan het leven wil maken, wordt vanaf januari vertoond in De Nieuwe Kolk in Assen.



'Bewust gekozen voor gezonde mensen'

"Ik heb juist gekozen voor de extreem gezonde mensen", vertelt bedenker, schrijver en regisseur Dick van den Heuvel. "Als iemand ziek is, en je praat dan over zelfbeschikking, dan snappen mensen het wel. Maar zelfbeschikking geldt voor iedereen, vind ik."



'Moeilijke rol om te spelen'

In een huiskamer in Assen werd vanmiddag een scène opgenomen, waarin de hoofdrolspelers hun kinderen bellen en vertellen wat ze van plan zijn. "Het is een moeilijke rol", zegt Renny van Weert, die de vrouwelijke hoofdrol speelt. "Als je aan mensen vertelt dat je meespeelt in deze film. Sommige mensen vragen dan: Waarom doe je dat? Je merkt dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om over te praten."



"Ik speel een bejaarde man van 85", zegt de mannelijke hoofdrolspeler, Alfred Heppener. "Wij zijn allebei bejaard en door hoe we tegen de wereld aankijken hebben we besloten dat het tijd is om eruit te stappen."



Première

Tot en met oktober worden de opnames gemaakt. Op 19 januari gaat de film in première in De Nieuwe Kolk in Assen.



Van den Heuvel hoopt dat de film een discussie losmaakt. "Voor veel mensen is het onderwerp niet bespreekbaar. Op deze manier wil ik het onder de aandacht brengen."



Na de première volgt een discussie tussen het publiek en een panel. In het panel zitten onder meer een huisarts, Van den Heuvel zelf en Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.