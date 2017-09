Teruggekeerde Djababoe helpt ACV aan tweede zege

Nieuweling Djababoe was bij vier doelpunten betrokken (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft de tweede overwinning in de derde divisie binnen. Met drie goals had Romano Djababoe een belangrijk aandeel in de 5-3 zege op Spijkenisse.

Na vierentwintig minuten spelen kwam de thuisploeg uit Assen op voorsprong. Pascal Huser maakte op aangeven van Djababoe zijn vierde goal van het seizoen. Zo'n vijf minuten voor de pauze kwam Spijkenisse op gelijke hoogte door een goal van Van Dommelen.



Tweede treffer

Nog voor de rust zette Djababoe, goed voor de assist bij de openingsgoal, ACV aan de goede kant van de score (2-1). Acht minuten na rust deed de aanvaller er met zijn tweede treffer een schepje bovenop.



Terwijl hoofdtrainer Fred de Boer rustig op de bank plaatsnam sloegen de gasten uit Zuid-Holland toe. Met zijn tweede en derde doelpunt trok plaaggeest Van Dommelen de stand - in de zonnige hoofdstad van Drenthe - gelijk (3-3).



Middenmoot

In de slotfase ging ACV alsnog met de zege aan de haal. Wie anders dan Djababoe zette de Assenaren via een goed genomen vrije trap op voorsprong. Tien minuten voor tijd deelde Marco van der Heide de genadeklap uit, waardoor de buit in Assen bleef.



Door de overwinning klimt ACV, dat voor de zomer kampioen werd van de hoofdklasse B, naar de middenmoot in de derde divisie. De formatie van De Boer heeft zeven punten uit vijf duels.