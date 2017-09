HZVV baalt van verlies in Amsterdam

"Wij balen best wel" (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - HZVV is in de hoofdklasse B een doelpunt tekort gekomen voor een gelijkspel in Amsterdam. De amateurs van Ajax zegevierden in de hoofdstad: 3-2.

Al na drie minuten kwam HZVV op achterstand. Kenneth Misa Danso strafte een nerveus begin van de Hoogeveners af. Een kwartier later tilde de thuisploeg, vanaf de stip, de score naar 2-0. "Zij hebben ontzettend veel individuele kwaliteit. De kansen die ze hebben gekregen hebben ze goed benut", was de lezing van HZVV-hoofdtrainer Van Duinen na de wedstrijd.



Fidom

Na zevenentwintig minuten deed HZVV iets terug via Popovic (2-1). In de tweede helft vergrootte Ajax opnieuw de voorsprong. Tien minuten voor het eind tekende Jos Fidom namens de promovendus voor de aansluitingstreffer. Het bleek de laatste goal van het duel.



"Wij balen best wel", is Gert van Duinen duidelijk. "We hadden sterk het gevoel dat er meer in gezeten had. We hebben ons tactisch plan goed uitgevoerd en zaten goed in de wedstrijd. Uiteindelijk maken foutjes van ons en de individuele klasse van sommige spelers van Ajax het verschil."



Bonuspunt

Ondanks de nederlaag blijft HZVV op een knappe achtste plaats in de hoofdklasse B staan. "We kunnen trots zijn op het spel. Jammer genoeg zijn we niet beloond. Het was een fijn bonuspunt geweest", besluit de oefenmeester van de rood-witten.