Noordscheschut pakt punt bij rentree in eerste klasse

Puntendeling voor Noordscheschut in de Groningse zon (Foto: RTV Drenthe/Ger Hensen) Doelpuntenmaker Nick Koster in gesprek met Ger Hensen

VOETBAL - Het via de nacompetitie gepromoveerde Noordscheschut is het seizoen in de eerste klasse E begonnen met een remise. De wedstrijd bij het Groningse PKC '83 eindigde in 1-1.

Noordscheschut stond op sportpark De Kring in de beginfase flink onder druk, maar de ploeg van trainer André Mulder kwam wél op voorsprong. Nick Koster was na ruim tien minuten spelen de doelpuntenmaker. PKC was daarna enkele keren zeer dicht in de buurt van de gelijkmaker. De thuisploeg bracht Noordscheschut vooral via de rechterflank in verlegenheid.



Zinger

Bovendien leverden ook de hoekschoppen van PKC meerdere gevaarlijke momenten op. Noordscheschut kwam goed weg toen uit een corner de lat werd getroffen. De gasten uit Drenthe mochten bovendien doelman Wiebe Zinger bedanken, die met een paar fraaie reddingen de 1-1 voorkwam.



Noordscheschut probeerde in de eerste helft via enkele uitvallen nogmaals toe te slaan, maar het bleef slechts bij spelenprikken. Enkele minuten voor rust kwam PKC alsnog op gelijke hoogte - en niet geheel verrassend viel de treffer uit een hoekschop. Joost Haandrikman was succesvol met een kopbal.



Kleedkamer

De tegengoal bracht Noordscheschut niet aan het wankelen. Sterker nog, na de pauze kwam de promovendus erg sterk uit de kleedkamer. Noordscheschut had zowaar het beste van het spel en dwong een handvol kansen af. Kevin van Dalen was met een kopbal zeer dicht bij de 1-2. Het goede spel en het puntje leverden na afloop niettemin tevreden gezichten op bij Noordscheschut.