Roelof Waninge met NTS, Odendaal en Roberts in Moto2

RW Racing GP bij de presentatie van het nieuwe team in Aragon (foto: Racesport.nl)

MOTORSPORT - Het Grand Prix team van Roelof Waninge uit Dwingeloo komt komend seizoen met de Zuid-Afrikaan Steven Oldendaal en de Amerikaan Joe Roberts uit in de Moto2-klasse. Daarnaast heeft het enige Nederlandse Grand Prix-team een driejarig contract gesloten met het Japanse NTS als chassis-leverancier.

Geschreven door Kairn Mulder

Het bedrijf NTS is gespecialiseerd in precisie metaalbouw in de ruimte- en scheepvaart en de medische wereld. Ook heeft het bedrijf afgelopen seizoen haar debuut gemaakt in de motorsportwereld bij het Spaans kampioenschap (CEV). Bij RW Racing GP zal NTS, samen met het Zwitserse GEO Technology, onder andere het chassis en de swingarm voor haar rekening nemen.

Odendaal doet op dit moment in het CEV kampioenschap al de nodige ervaring op met het NTS frame. Joe Roberts, de enige Amerikaan in de Moto2 klasse, moet samen met Odendaal de technici van RW Racing GP en NTS van feedback voorzien. Beide coureurs zien het RW Racing GP team als een nieuwe stap in hun ontwikkeling.

Janssen benadrukt dat zijn team met de nieuwe technische input en twee nieuwe rijders competitief moet zijn.