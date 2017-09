Tjoba wint bij debuut in eerste divisie van Sudosa-Desto

Tjoba wint van Sudosa-Desto (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - De eerste kennismaking met de eerste divisie A is Tjoba uitstekend bevallen. In Klazienaveen was de thuisploeg met 3-1 te sterk voor Sudosa-Desto uit Assen.

1e set: 17-25

De beginfase van de eerste set ging nog gelijk op, maar al snel nam de ploeg uit Assen een voorsprong. Sudosa-Desto, dat vorig jaar uit de Topdivisie degradeerde, speelde met minder zenuwen dan de thuisploeg Tjoba kwam nog even terug tot 16-20, maar het team van trainer Mark Afman was, na een time-out, weer op tijd bij de les en won de set met duidelijke cijfers.



2e set: 25-23

Aan het begin van de tweede set was de thuisploeg scherp en leken de zenuwen verdwenen. Het team van Steffen Onvlee liep uit naar een 9-3 voorsprong. Sudosa-Desto probeerde zich terug te knokken in de set, maar de ploeg uit Klazienaveen hield stand en deed in de set alles beter dan wat het in de eerste set fout deed. In de slotfase leek Tjoba nog een grote voorsporng uit handen te geven, maar sloeg op het vierde setpunt toe.



3e set: 25-22

In een spannende derde set ging het lang gelijk op. De Assenaren liepen steeds een paar puntjes voor, maar de debutant in de eerste divisie knokte zich steeds terug. Tjoba zette een 15-17 achterstand om in een 19-17 voorsprong om deze niet meer uit handen te geven.



4e set: 25-22

De vierde set werd een afstraffing voor de gasten. Tjoba liep uit naar een 17-10 voorsprong. Met de overwinning binnen handbereik sloeg de spanning toe. Sudosa-Desto knokte zich terug in de set en kwam terug tot 20-19. Tjoba was niet op tijd bij de les en gaf de zege niet meer uit handen.