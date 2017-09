Marco Out tweede in NK wielrennen voor burgemeesters

ASSEN - Marco Out, burgemeester van Assen, is opnieuw tweede geworden bij het NK wielrennen voor burgemeesters in het Brabantse Beek en Donk.

Vorig jaar werd hij tweede in Assen, nadat hij in 2015 de kampioenstitel had gehaald.Op Twitter laat de burgemeester weten dat er een valpartij in de laatste ronde was, maar dat hij er fortuinlijker uit kwam dan Frank van der Meijden, die vorig jaar kampioen werd. De burgemeester van Laarbeek ging tijdens een demarrage onderuit en heeft vermoedelijk zijn sleutelbeen gebroken.Arie van Erk, burgemeester van Hillegom, ging er dit jaar met de eerste prijs vandoor. Op de tweede plaats staat dus Marco Out en de derde prijswinnaar was Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland.