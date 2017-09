DOS’46 zet ook zaalkampioen TOP opzij

DOS'46 wint opnieuw (Foto: Archieffoto RTV Drenthe)

KORFBAL – DOS’46 heeft de goede competitiestart een uitstekend vervolg gegeven door op eigen veld met 25-19 te winnen van TOP uit Sassenheim. Bij rust was het nog 12-13 voor de regerend zaalkampioen, maar in de tweede helft stelde de ploeg van Gerald Aukes orde op zaken.

Topscorer bij DOS’46 werd Harjan Visscher, die zevenmaal trefzeker was. Aanvoerder Jelmer Jonker, die vandaag zijn 24e verjaardag viert, kijkt tevreden terug op het duel: “We speelden niet eens fantastisch, maar bleven TOP dwingen om verkeerde schoten te nemen en waren in staat om zelf telkens goede aanvallen op te zetten.”



Op de goede weg

Over de goede seizoensstart zegt Jonker: “We spelen degelijk, vanuit de discipline en slepen wedstrijden stap voor stap binnen. We zijn op de goede weg.”



Het nog foutloze DOS’46 deelt de koppositie met het Papendrechtse PKC, dat een iets beter doelsaldo heeft. De voorsprong op de overige vier teams bedraagt minimaal vier punten. Zaterdag speelt DOS’46 in Bennekom de uitwedstrijd tegen DVO, dat twee punten heeft.