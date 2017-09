Hurry Up komt aanvallend tekort

Hurry Up verliest van Callant Tongeren (foto: Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste thuisnederlaag in de BENE-League moeten incasseren. Na een degelijke eerste helft zakte de formatie van Martin Vlijm na rust door het ijs. Het Belgische Callant Tongeren verliet bij 22-31 als winnaar het veld in Zwartemeer.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In het eerste half uur kwam Hurry-Up op voorsprong. Via 8-3, waar voornamelijk Tommie Falke ouderwets op schot was, kwamen de gasten uit Tongeren terug tot 9-7. Nog voor rust liepen de oranjehemden door goals van Boonstra, Trainavicius en Petrusis uit naar 14-11.



Schutters

Na rust kroop Callant Tongeren dichterbij. Op hoog tempo vonden de gasten het net, terwijl Hurry-Up aanvallend met de handen in het haar zat. Schutters Huesmann en Suelmann werden door de geslepen opponent aan banden gelegd, waardoor de thuisploeg minutenlang niet tot scoren kwam.



Bij 18-18 maakte Callant Tongeren voor het eerst gelijk. Waar de Zwartemeerders zonder resultaat krachten verspilden, liepen de gasten - vorig seizoen een van de favorieten voor de titel in de grensoverschrijdende competitie - uit naar een riante voorsprong (20-25).



Zevende veldspeler

In de slotfase ging Vlijm met een zevende veldspeler spelen. De ingebrachte Sven Hemmes wist onder de lat Callant Tongeren af te stoppen, maar ook met een speler meer kwam Hurry-Up niet dichterbij. De aanvallende tekortkomingen werden pijnlijk blootgelegd. Een fraai lobje van Mik was een van de kostbare hoogtepunten na de pauze.



Door de verliespartij blijft Hurry-Up steken op twee punten. Vorige week gingen de oranjehemden met 32-30 ten onder in Volendam.