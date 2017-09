Dames E&O moeten Dalfsen na rust laten gaan

Dames E&O verliezen van Dalfsen (foto: E&O)

HANDBAL – De dames van E&O hebben de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met ruime cijfers verloren van Dalfsen. Na een sterke eerste helft verloor E&O de verliezend finalist van vorig seizoen al gauw uit zicht: 28-45.

E&O begon goed en pakte zelfs enkele keren een voorsprong, maar al gauw kreeg Dalfsen een licht overwicht. Bij rust was het 16-18. “Na die goede eerste helft raakte het op bij ons en wist Dalfsen het kwaliteitsverschil goed uit te drukken. Elk foutje werd afgestraft”, zo blikte E&O-coach Frank van der Zanden terug op het openingsduel. “Dat we er tegen zo’n goede ploeg 28 weten te maken is knap, maar 45 tegen is wel erg veel.”



Knieblessure

E&O-speelster Ellis Baas viel halverwege de tweede helft uit met een blessure aan haar knie. De ernst van haar kwetsuur is nog niet duidelijk.



De ploeg van Frank van der Zanden en Vincent Mooi wist zich vorig seizoen op het nippertje te handhaven in de Eredivisie. In een allesbeslissend tweeluik werd DSVD ternauwernood aan de kant geschoven.