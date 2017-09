Opnieuw forse nederlaag voor Red Giants

Red Giants verliest opnieuw (foto: RTV Drenthe)

BASKETBAL – Red Giants heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen met ruime cijfers verloren. Nadat vorige week Lokomotief met 65-82 te sterk was, maakten de Meppelers nu geen kans op bezoek bij het Katwijkse Grasshoppers: 97-49.

“We hebben nu ook wel de twee beste ploegen van de Promotiedivisie gehad”, zo vond coach Patrick Koning na afloop nog een lichtpuntje. “Vorig week gaven we het weg in het derde kwart en vandaag lukte echt helemaal niets.” Dat bleek, want bij rust was het al 44-24 voor de thuisploeg.



Nog geen automatismes

Koning, die na vorig seizoen alleen Dick de Weijer, Enzo Swart en Nick Martina zag blijven, geeft aan dat de automatismes zijn nog niet ingeslepen. “We gaan wel gewoon voor een plek in de final four.”



Bij Grasshoppers speelden ex-Red Giants-spelers Bas Rozendaal - die deze zomer de overstap maakte -, en Jesper Jobse.