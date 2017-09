E&O onderuit bij promovendus BFC

HANDBAL – “We hadden kunnen en eigenlijk ook moeten winnen”, vond E&O-coach Joop Fiege na afloop van het uitduel tegen Eredivisie-nieuwkomer BFC. Na een 18-18 tussenstand kwam de thuisploeg aan de goede kant van de score en was E&O niet meer bij machte om langszij te komen: 26-25.

“We hingen in de slotfase aan het elastiek en misten teveel kansen om toch nog de zege te grijpen. Verder kregen we veel tijdstraffen en dat maakte het ook lastig vandaag.” Bij rust was het 11-11.Voor Fiege was de nederlaag in Limburg een afsluiting van een roerige week, waarin hij voortijdig afzwaaide als bondscoach.Lees ook: Fiege over vertrek: Van Gestel noemde mijn beleid zwalkend, een ernstige vorm van disrespect “Dat heeft alleen om mezelf invloed gehad en niet op de spelers. We speelden beter dan vorige week, maar maakten nog te veel onnodige fouten. Dat kan nu nog, maar als het er straks écht om gaat niet meer.”E&O heeft twee punten uit drie duels.