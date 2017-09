Zeperd voor volleybalvrouwen

Laura Dijkema verliest met Oranje (Foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL – De Nederlandse volleybalvrouwen hebben hun tweede duel op het EK in Azerbeidzjan verloren. Servië was met 0-3 te sterk voor het team van spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen. Setstanden: 27-29,17-25,23-25.

Oranje verspeelde in de eerste set vier setpoints, waarna Servië wel direct toesloeg. De tweede set ging vervolgens eenvoudig naar Servië en in de derde set moet Oranje in de slotfase het hoofd buigen.



Vrijdag won Nederland met 3-1 van België. Zondag speelt de ploeg van coach Jamie Morrison de laatste poulewedstrijd tegen Tsjechië. Het duel begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.