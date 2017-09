Dodelijk ongeluk op N381 bij Westerbork

WESTERBORK - Op de N381 bij Westerbork is vannacht een dodelijk ongeluk gebeurd.

Er is één persoon om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 1.15 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.Bij het ongeval zijn meer auto's betrokken. Volgens de politie zitten meerdere personen nog bekneld.De N381 is afgesloten.