Man uit Harkema (24) komt om het leven bij ongeluk op N381 [update]

WESTERBORK - Op de N381 bij Westerbork is vannacht een 24-jarige man uit Harkema om het leven gekomen bij een ongeluk.

De man reed rond 1.15 uur vanuit Beilen in de richting van Emmen en kwam frontaal in botsing met een auto met vier inzittenden uit Hoogersmilde. De inzittenden raakten volgens de politie allemaal gewond en zijn met onbekende verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht.De politie denkt dat het ongeluk is ontstaan, doordat de man uit Harkema op de verkeerde weghelft reed. De 60-jarige Hoogersmildeger, die de andere auto bestuurde, kon hem niet ontwijken.De N381 is tot vanmorgen afgesloten geweest voor het onderzoek.