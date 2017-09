Waarschuwing voor dichte mist in Drenthe

De ochtend begint met dichte mist (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Weggebruikers moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Volgens het KNMI is het zicht op sommige plekken minder dan tweehonderd meter, maar kan dat lokaal nog minder zijn.

Zo was het zicht in Eelde vanochtend op sommige plekken maximaal zo'n zeventien meter, zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



Automobilisten moeten hun snelheid aanpassen en voldoende afstand houden. Het weerinstituut verwacht dat de mistbanken rond 10.00 uur opgelost zijn.



Als de mist is verdwenen wordt het goed nazomerweer met temperaturen van zo'n negentien graden. Vannacht is er opnieuw kans op dichte mist.