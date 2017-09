Zeventig kalveren gered bij stalbrand in Nijeveen

De brand brak uit in een schuur aan de Bramenweg (foto: Van Oost Media)

NIJEVEEN - Aan de Bramenweg in Nijeveen is vannacht brand uitgebroken in een stal met zeventig kalveren.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe was het vee snel uit de schuur. De brandweer had het vuur al gauw onder controle, maar was nog wel lang bezig met blussen.



Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.