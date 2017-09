Auto's botsen op elkaar op A28 bij Assen

De A28 is deels afgesloten (foto: Persbureau Meter) Een van de auto's (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de A28 bij Assen is vanmorgen een ongeluk met meerdere auto's gebeurd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder liet weten dat er meldingen waren over een ongeluk met twee tot vier auto's.

Volgens de politie heeft het mogelijk te maken de dichte mist van vanochtend. Een persoon zou gewond zijn geraakt.



Na het ongeluk werd de snelweg bij Assen in de richting van Groningen afgesloten. Automobilisten die richting Groningen willen, moesten volgens de politie omrijden en konden bij Assen-Noord de A28 weer op. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.