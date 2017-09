Vier auto's betrokken bij ongeluk op A28: snelweg afgesloten

De A28 is deels afgesloten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Op de A28 bij Assen is vanmorgen een ongeluk met vier auto's gebeurd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Na het ongeluk is de snelweg bij Assen in de richting van Groningen afgesloten. Automobilisten die richting Groningen willen, moeten volgens de politie omrijden en kunnen bij Assen-Noord de A28 weer op.



Hoe lang het oponthoud gaat duren, is niet bekend.