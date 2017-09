Brandweer voor derde keer naar brand in dak café Gieterveen

GIETERVEEN - De brandweer moest gisteravond voor de derde keer naar café De Driesprong aan de Broek in Gieterveen.

Er was brand uitgebroken in de nok van het dak. De cafégasten moesten allemaal het pand verlaten. Op de bovenverdieping van het café ontstond brand-, rook- en waterschade. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.Een paar uur daarvoor werd de brandweer nog opgeroepen voor een nacontrole van een brand die 's middags was ontstaan, tussen het plafond en het dak van de kroeg.