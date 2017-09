Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 september 2017

In 2013 trad Karen Lovely (1959) op tijdens de Rhythm and Bluesnight in Groningen. Ze stond in de kleine zaal bij de entrée. Een volstrekt verkeerde lokatie wat binnen de kortst mogelijk tijd stond het er stampvol. De recensies van haar optreden waren zeer lovend. Toch bleef het daarna vrij stil rond haar. Althans wat optredens in Nederland betreft. De Amerikaanse zangeres debuteerde in 2007 met Lucky Girl. Met Still the rain brak ze in 2010 internationaal door. Op haar nieuwe album Fish Outta Water combineert zij blues met soul, country en bluegrass. Maar steeds is er de intense zang met die geweldige stem, ooit gevormd door het zingen in de kerk, die een veel groter bereik verdient.