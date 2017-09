Noordelijke Rotary stuurt 116 overlevingspakketten en 87.000 euro naar Sint Maarten

ASSEN - De Rotaryclubs in Noord-Nederland hebben tot nu toe 116 Shelterboxes naar Sint Maarten gestuurd. Daarnaast heeft de Noordelijke tak van de organisatie 87.000 euro aan donaties opgehaald.

De Rotaryclubs in Noord-Nederland besloten in actie te komen nadat orkaan Irma over het Caraïbisch gebied raasde. Om de lokale bevolking van Sint-Maarten te helpen, sturen de clubs hulppakketten oftwel Shelterboxes.De overige districten leverden nog eens 100 Shelterboxes en 75.250 euro. In totaal gaan er dus 216 overlevingspakketten en 162.250 euro naar Sint Maarten.Een ShelterBox is een kleine container van kunststof. Hierin zitten allerlei dingen die mensen nodig hebben om te overleven, zoals een grote tent, dekens en een waterfilter. In een ShelterBox zit geen voedsel.