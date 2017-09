Ondernemend: Een duurzame wasstraat voor de toekomst

HOOGEVEEN - Wasstraten zijn er genoeg, maar wasstraat De Wasbeer is net een beetje anders. Duurzaam en zeer gericht op kinderen.

"De naam De Wasbeer heeft mijn vader bedacht op de zondagmiddag", vertelt eigenaar Dave Santing. "Het is een pakkende naam die op kinderen gericht is, want dat zijn toch de klanten van de toekomst." Zo zegt Santing in het TV Drenthe programma Ondernemend. "Ik ben een autoliefhebber en mijn vader is ondernemer", vertelt Santing. "Die heeft dus bedacht om een wasstraat te beginnen zodat ik mijn passie met auto's uit kan werken en hij iets voor mij voor de toekomst heeft." Samen met zijn broer en vader heeft Santing een wasstraat en nog een ander auto-gerelateerd bedrijf.Een onderscheidend kenmerk van de wasbeer is toch wel de duurzaamheid als het op water aankomt. "Wij recyclen van het waswater zo'n 90 tot 95 procent. De rest van het schone water wat wij gebruiken is grondwater. Dat zuiveren wij zelf en dat wordt dan weer meegenomen in het recyclewater", vertelt Santing. Daarmee is de wasstraat volgens hem best uniek."Wij zijn op den duur wel van plan om wat uit te gaan breiden. Meer richting de hoge bussen. We kunnen nu tot maximaal 2,40 meter wassen en we zien toch steeds meer dat er hogere bussen komen", vertelt de eigenaar van De Wasbeer. Volgens hem kan uitbreiden ook wel, want ondanks dat het een jong bedrijf is gaat het niet verkeerd. "Wij zitten momenteel op 45.000 wassingen per jaar en we merken dat we nog steeds groeien."