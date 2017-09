Auto vliegt in brand bij wegwerkzaamheden N33

De stilstaande auto vloog in brand (foto: Politie Assen)

ASSEN - Bij wegwerkzaamheden aan de N33 in Assen is vanmiddag een bedrijfsauto afgebrand. De auto stond stil bij de afrit van de N33 naar de Haarweg in Assen, toen deze plotseling in brand vloog.









Wegens werkzaamheden aan de N33 is deze weg het hele weekend aan beide kanten afgesloten tussen Assen en Gieten. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Er lijken geen gewonden te zijn gevallen.