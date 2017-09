PvdA Tynaarlo stelt vragen over herrie tijdens Corso Eelde

Het bloemencorso in Eelde trekt ieder jaar veel publiek (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EELDE - Het waren een paar mooie dagen tijdens de Corso Feestweek in Eelde, drie weken geleden. Toch zijn er ook mensen die er minder van hebben genoten, doordat ze last hadden van geluidsoverlast.

De PvdA in de gemeenteraad van Tynaarlo stelt een aantal vragen hierover aan het college. De partij wil met name weten welke afspraken er waren met de exploitanten van de feestlocaties en de gebruikers van de opbouwplaatsen. Ook wil de PvdA weten in hoeverre de afspraken werden gehandhaafd.



Meer feest, meer herrie

Dit jaar was er een tweede feesttent, dit heeft volgens de partij voor extra overlast gezorgd. Ook was de eindtijd dat weekend tot 01.00 uur, en op corso zaterdag tot 23.00 uur, terwijl bij voorgaande edities 22.00 uur als ijzeren eindtijd werd gehanteerd. De partij vraagt zich af wat de overwegingen waren om het feest dit jaar langer door te laten gaan.



Tot slot komt de PvdA met het voorstel om voor volgende jaren een straf in te stellen: Gaat het feest een uur langer door dan gepland, dan moeten ze het jaar erop een uur eerder stoppen.



Het is niet bekend wanneer het college van Tynaarlo met antwoord op de vragen komt.