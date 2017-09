Drie goals helpen MSC aan tweede overwinning

VOETBAL - MSC heeft de tweede zege van het prille seizoen geboekt in de zondaghoofdklasse A. De equipe uit Meppel was op eigen veld met 3-0 te sterk voor DHC uit Delft.

MSC dwong al vroeg in de wedstrijd verschillende kansen af, maar het elftal van trainer Berry Zandink toonde zich aanvankelijk slordig in de afwerking. Diep in de eerste helft kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Milan van der Weide brak de ban na een solo. MSC had geluk dat die marge tot het rustsignaal intact bleef. DHC kwam met een inzet tegen de paal zeer dicht in de buurt van de gelijkmaker.In het eerste kwartier na de hervatting viel het duel volledig de kant van MSC op. Eerst verdubbelde Justin Benjamins de voorsprong, daarna moest DHC met een mannetje minder verder na een rode kaart voor Jordy Brouwer.Tegen het tiental sloeg de Drentse formatie uiteindelijk één keer toe. Juryjan Zandvliet nam met een uithaal het derde doelpunt voor zijn rekening. De aanvaller viel daarna in negatieve wijze op door ook een rode prent te incasseren.Dankzij de overwinning komt MSC na vier duels op zeven punten. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Leonidas in Rotterdam.