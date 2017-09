Drentse sportclubs lijken nauwelijks bezig met gezonde levensstijl

ASSEN - Bij veel Drentse sportclubs is het promoten van een gezonde levensstijl niet of nauwelijks aan de orde. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan tweeduizend sportclubs in Nederland aan mee hebben gedaan.

De NOS en de regionale omroepen vroegen aan vrijwilligers, leden en ouders van kinderen die lid zijn, wat het beleid is bij de club waar zij actief zijn. Aan het onderzoek deden bijna drieduizend mensen mee, die actief zijn bij ruim tweeduizend sportclubs in Nederland. In Drenthe reageerden 245 mensen.

Zo is roken langs de lijn bij de meeste clubs geen probleem. Uitzonderingen daargelaten, want sommige clubs kiezen ervoor roken te verbieden als jeugdteams aan het sporten zijn. Maar dat levert geen garanties, want handhaving vindt nauwelijks plaats.Een verschil is te zien bij sporten die binnen gespeeld worden. Volleybal bijvoorbeeld, en basketbal. Leden van meerdere clubs geven aan dat roken daar nooit is toegestaan. Toeschouwers die een sigaret op willen steken zullen daarvoor naar buiten moeten, of naar een rokersruimte, als die er is.Landelijk gezien is roken langs de lijn bij driekwart van alle onderzochte veldsportverenigingen toegestaan. Hierbij is weinig verschil tussen bijvoorbeeld tennis- en voetbalverenigingen. Van de grote sportbonden lijken alleen atletiekverenigingen de uitzondering te zijn: slechts bij een kwart van de verenigingen is roken langs het veld toegestaan.Wie tijdens de rust op zoek gaat naar een gezonde lunch of snack, zal daar goed naar moeten zoeken. De alom bekende kroketten, frikadellen en ander vet eten blijken nog steeds mateloos populair.Verantwoorde alternatieven zijn amper te vinden, een broodje gezond soms daargelaten. Sportverenigingen die kiezen voor een gezond alternatief, bieden vaak salades en fruit aan. Maar dit gebeurt slechts bij enkele verenigingen die vertegenwoordigd zijn in het onderzoek.Drenthe en de andere Noordelijke provincies springen eruit als het gaat om geen alcohol langs de lijn. Landelijk is dat bij ongeveer de helft van de verenigingen niet toegestaan. Waarbij voetbalclubs strenger zijn dan andere veldsporten.Bij Drentse, Groningse en Friese voetbalclubs lijkt het in ongeveer 80 procent van de gevallen niet toegestaan, terwijl het in Limburg en Noord-Brabant bij ongeveer de helft van de voetbalclubs het geval is.