Gevonden lichaam in Spier is van 18-jarige vrouw uit Pesse

SPIER - Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden op De Steegde bij Spier is van een 18-jarige vrouw uit Pesse. Dit is zojuist bevestigd door de politie.

Vanmiddag werd een lichaam gevonden op de weg tussen Pesse en Spier. Na enkele uren kon de politie bevestigen dat het om een jonge vrouw gaat.Mogelijk gaat het om Ellen Drost uit Pesse. Zij is sinds gisteravond vermist, toen ze vertrok van een schuurfeest in de buurt.Ellen is gisteravond voor het laatst gezien. Omdat ze niet thuiskwam heeft haar moeder op Facebook een oproep geplaatst of iemand wist waar ze was.De politie kan nog niet bevestigen of het slachtoffer inderdaad Ellen Drost is. Ook is nog niet bekend of het slachtoffer door een misdrijf of een ongeval om het leven gekomen is.