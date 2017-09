Einde Red Bull Rookies Cup voor Walid Soppe

Einde Red Bull Rookies Cup voor Walid Soppe (foto: Red Bull)

MOTORSPORT - Het avontuur in de Red Bull Rookies Cup is voorbij voor Walid Soppe (17) uit Coevorden. Na drie seizoenen kreeg hij vandaag te horen dat het hier stopt voor hem.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is heel jammer, maar we hadden er al rekening mee gehouden. Een derde jaar is al heel uitzonderlijk. Een vierde jaar zou alleen mogelijk zijn als hij nu in de top van het klassement zou staan en dat is niet het geval", laat begeleider Max de Vries weten.



In het Spaanse Aragon, waar afgelopen weekend de laatste races van het seizoen van de Rookies Cup werden verreden, ging Soppe niet van start in verband met verdrietige persoonlijke omstandigheden. De Drent eindigt dit seizoen op de vijftiende plaats in het klassement.



Naar het Open Spaans kampioenschap?

Naast de Red Bull Rookies Cup, kwam Soppe dit seizoen met het Freudenberg Racing Team uit in de Northern European Cup. Het is de bedoeling dat, als de financiën rond komen, hij met dat team volgend seizoen in het Open Spaans kampioenschap (CEV) gaat rijden.



In het verleden reed Soppe ook al in dat kampioenschap onder de vleugels van het Dutch Racing Team. Maar dat bleek geen gelukkig huwelijk.